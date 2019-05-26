Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

Матч ТВ11:56

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

Советский спорт11:53

«Астон Вилла» – «Дерби Каунти»: билет в Премьер-лигу

Все про Спорт рувчера в 11:31

Тренер «Астон Виллы»: потенциал нашей команды огромен

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Тренер «Астон Виллы»: «У нас гигантский потенциал»

Sports.ru12:43

Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

Спорт-Экспресс12:42

Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-placeвчера в 11:23
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Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
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Происшествия

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
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АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Политика

В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.
Обновлено в 11:39
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
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Авто

Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться

Обновлено в 05:19
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Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 09:27
Происшествия

Суд на полгода продлил аресты восьми фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы на шесть месяцев продлил меры пресечения восьми фигурантам дела «Нового величия».
Обновлено в 12:16
Политика

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
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Армия и оружие

На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

Обновлено в 11:31
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
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Дочь Салтыковой рассказала, как овчарка разорвала ей лицо

Обновлено в 13:41
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Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
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Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Политика

Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой

Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Авто

BMW презентовала хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварская компания BMW выпустила хетчбэк 1-Series нового третьего поколения с самым мощным четырёхцилиндровым мотором за всю историю бренда.
Обновлено в 02:47
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Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
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МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
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Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено в 09:44
Общество

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.
Обновлено в 12:35
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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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