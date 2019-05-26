Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Авто
АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross
Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Политика
В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей
Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США
В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.
Обновлено в 11:39
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Авто
Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться
Обновлено в 05:19
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы
Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 09:27
Происшествия
Суд на полгода продлил аресты восьми фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы на шесть месяцев продлил меры пресечения восьми фигурантам дела «Нового величия».
Обновлено в 12:16
Политика
На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»
На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала, как овчарка разорвала ей лицо
Обновлено в 13:41
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Политика
Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой
Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Авто
BMW презентовала хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Баварская компания BMW выпустила хетчбэк 1-Series нового третьего поколения с самым мощным четырёхцилиндровым мотором за всю историю бренда.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Политика
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено в 09:44
Общество
Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции
Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.
Обновлено в 12:35
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56