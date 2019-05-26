Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
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В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
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Общество
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На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
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Космос
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Для малоимущих семей Коми предлагают новый механизм поддержки — семейный социальный контракт.
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Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
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Заключенные устроили бунт в одесской колонии
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Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Шоу-бизнес
Любовница Андрея Лебедева требует от него 20 миллионов
Невеста тщательно готовилась к событию: оплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения, купила шикарное платье.
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Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Происшествия
В польской школе произошла стрельба
Нападавший задержан, им оказался бывший ученик школы. В городе Бжесць-Куявский, Польша, произошла стрельба в стенах школы.
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Происшествия
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Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
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Обновлено в 11:20
Наука
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Общество
В чем конкурентные преимущества поколений Y и Z: заметки работодателя
В поколении миллениалов вообще мало толстых людей, все стараются следить за собой.
Обновлено в 04:43
Общество
На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено в 08:45
Экономика
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Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
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Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
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Общество
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В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
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Обновлено в 11:15
Политика
Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19