Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс

Чемпионат16:38

«Астон Вилла» – «Дерби Каунти»: билет в Премьер-лигу

Все про Спорт рувчера в 11:31

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

Советский спорт11:53

Лидер «Астон Виллы» специально играл в убитых бутсах – и команда вышла в АПЛ

Sports.ru16:47

Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

Спорт-Экспресс12:42

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

Матч ТВ11:56

Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-placeвчера в 11:23
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Общество

Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья

Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено в 14:49
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Общество

Бедным семьям Коми предложили заключить контракт с государством

Для малоимущих семей Коми предлагают новый механизм поддержки — семейный социальный контракт.
Обновлено в 13:01
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Любовница Андрея Лебедева требует от него 20 миллионов

Невеста тщательно готовилась к событию: оплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения, купила шикарное платье.
Обновлено в 12:00
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Экономика

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В польской школе произошла стрельба

Нападавший задержан, им оказался бывший ученик школы. В городе Бжесць-Куявский, Польша, произошла стрельба в стенах школы.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Наука

В Австралии нашли грибы, выделяющие золото

Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Общество

В чем конкурентные преимущества поколений Y и Z: заметки работодателя

В поколении миллениалов вообще мало толстых людей, все стараются следить за собой.
Обновлено в 04:43
Общество

На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено в 08:45
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Общество

Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого

В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Политика

Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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