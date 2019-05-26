Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании главного аэропорта Камчатки
Неизвестные сообщили о минировании зданий международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), одной из автостанций и торгового центра в городе Вилючинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ России.
Обновлено в 21:49
Политика
Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении бороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Обновлено в 09:59
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Политика
ЕС губит экономику Украины, заявили в Киеве
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 22:42
Экономика
Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям
Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено вчера в 09:52
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Сообщается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как Соединенные Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций.
Обновлено в 20:57
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Здоровье
Андрей Бочаров поставил новые задачи по поддержке детей-инвалидов
Работа по повышению эффективности мер социальной поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), была обозначена губернатором с 2014 года как одна из значимых задач.
Обновлено в 08:39
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке
Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:08
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56
Гаджеты
Последнее обновление Samsung Galaxy S10 приносит серьёзные проблемы
Пользователи смартфонов Samsung серии Galaxy S10 начали жаловаться на многочисленные проблемы с последним крупным обновлением программного обеспечения с маркировкой XXU1ASE5.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28