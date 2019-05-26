Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс

Чемпионат16:38

Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-placeвчера в 11:23

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

Советский спорт11:53

Лидер «Астон Виллы» специально играл в убитых бутсах – и команда вышла в АПЛ

Sports.ru16:47

Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

Спорт-Экспресс12:42

«Астон Вилла» – «Дерби Каунти»: билет в Премьер-лигу

Все про Спорт рувчера в 11:31

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

Матч ТВ11:56
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании главного аэропорта Камчатки

Неизвестные сообщили о минировании зданий международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), одной из автостанций и торгового центра в городе Вилючинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ России.
Обновлено в 21:49
Политика

Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении бороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Обновлено в 09:59
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Армия и оружие

В ДНР сообщили об атаке беспилотника силовиков на Горловку

Обновлено в 18:36
Политика

ЕС губит экономику Украины, заявили в Киеве

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 22:42
Экономика

Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено вчера в 09:52
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 20:53
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Политика

Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

Сообщается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как Соединенные Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций.
Обновлено в 20:57
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Здоровье

Андрей Бочаров поставил новые задачи по поддержке детей-инвалидов

Работа по повышению эффективности мер социальной поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), была обозначена губернатором с 2014 года как одна из значимых задач.
Обновлено в 08:39
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке

Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:08
Политика

России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин

Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56
Гаджеты

Последнее обновление Samsung Galaxy S10 приносит серьёзные проблемы

Пользователи смартфонов Samsung серии Galaxy S10 начали жаловаться на многочисленные проблемы с последним крупным обновлением программного обеспечения с маркировкой XXU1ASE5.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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