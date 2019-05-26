«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Спорт день за днем

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Все про Спорт ру

Армия и оружие «Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия «Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.

Футбол «Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу «Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».

Политика МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.

Энергетика Нефть Brent установилась на $68 за баррель Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Культура Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.

Авто Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq 35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.

Футбол Новая Зеландия обыграла Норвегию, Нигерия уступила США В параллельной встрече сборная США нанесла поражение Нигерии со счетом 2:0. Дубль на счету Сото Герры.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Политика Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Футбол Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.