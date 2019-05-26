Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс

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Лидер «Астон Виллы» не менял бутсы 15 матчей, и команда вышла в АПЛ. Говорит, они счастливые

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Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

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Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-placeвчера в 11:23
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Нефть Brent установилась на $68 за баррель

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Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о своей игре за армейцев.
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Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq

35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.
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В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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