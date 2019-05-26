Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК 12:36
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Спорт
Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг
Обновлено в 15:23
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Футбол
Маурисио Почеттино — о финале ЛЧ: «Нас ждет один из лучших матчей, в которых только можно принять участие»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а также рассказал о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна.
Обновлено в 13:07
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Футбол
«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу
«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Политика
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Футбол
Иржи Ярошик: «Стать тренером российского клуба? Почему бы и нет?»
Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о своей игре за армейцев.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Авто
Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq
35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.
Обновлено в 13:30
Футбол
Новая Зеландия обыграла Норвегию, Нигерия уступила США
В параллельной встрече сборная США нанесла поражение Нигерии со счетом 2:0. Дубль на счету Сото Герры.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье
Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В горах Чечни автомобиль упал в пропасть
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Хоккей
Бержерон: «Бостон» хочет в финале обернуть опыт в свою пользу
В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
Обновлено в 16:11