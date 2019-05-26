Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК вчера в 12:36
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу
Советский спортвчера в 11:53
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Напомним, предстоятель церкви в свою очередь признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
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В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро
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Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
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Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
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Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
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Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в здании аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», автостанции и торгового центра в Вилючинске поступили по телефону в полицию и главную воздушную гавань полуострова.
Обновлено вчера в 23:20
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В МИД Ирана заявили о незаинтересованности страны в ядерном оружии
«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.
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Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
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Историка Сергея Колтырина осудили на девять лет колонии за педофилию
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Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
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