Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК вчера в 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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«Астон Вилла» – «Дерби Каунти»: билет в Премьер-лигу

Все про Спорт ру26 мая в 11:31

Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс

Чемпионатвчера в 16:38

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

Матч ТВвчера в 11:56

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

Советский спортвчера в 11:53

Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 12:42

Денисов ушел из «Локомотива», «Астон Вилла» вышла в АПЛ, а «Унион» в бундеслигу, Рамос скандалит с «Реалом», «Бостон» выиграл у «Сент-Луиса» первый матч и другие новости утра

Sports.ru00:10

Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-place26 мая в 11:23
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Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

Кедми видит в ответе РФ на стратегию «ядерной войны» НАТО «стратегический конец» Альянса

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" и политический эксперт Яков Кедми заявил, что ответ РФ на стратегию "ядерной войны" НАТО станет стратегическим концом западной организации.
Обновлено вчера в 06:25
Религия

Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом

Напомним, предстоятель церкви в свою очередь признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
Обновлено вчера в 23:08
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро

В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Зять Ельцина Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Советник президента России на общественных началах Валентин Юмашев выдвинут кандидатом в совет директоров компании МТС.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона

Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено 26 мая в 17:25
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

На Камчатке неизвестные «заминировали» аэропорт

Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в здании аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», автостанции и торгового центра в Вилючинске поступили по телефону в полицию и главную воздушную гавань полуострова.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

В МИД Ирана заявили о незаинтересованности страны в ядерном оружии

«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Историка Сергея Колтырина осудили на девять лет колонии за педофилию

Обновлено вчера в 11:25
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США

Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

Вечером в минувшее воскресенье, 26 мая, в Новочебоксарске произошло нападение на врачей скорой помощи.
Обновлено вчера в 08:35
Авто

В Сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Энергетика

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж

Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено вчера в 15:00
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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