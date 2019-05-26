«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК вчера в 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.

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«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

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