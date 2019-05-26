«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-ЛигуSoccer.ru 11:55

Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне. В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

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