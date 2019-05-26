Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-ЛигуSoccer.ru 11:55
Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне. В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Росавиация ограничила использование двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух лайнеров авиакомпании Nordwind, следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Авто
Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться
Обновлено в 04:40
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
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Политика
Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
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Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
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Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Политика
Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе
По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Ярославле снаряд от фейерверка прилетел в голову женщине
В День города в областном центре снаряд от фейерверка отлетел в голову женщине.
Обновлено в 04:06
Культура
Воронежский Платоновфест недополучил 23,5 млн от спонсоров
Обновлено в 09:08
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Футбол
Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай
Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Футбол
Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Футбол
Андрей Червиченко: «„Локомотив“ абсолютно бессовестно стал вторым в РПЛ и завоевал Кубок России»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Локомотив» незаслуженно стал вторым по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье
Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Общество
В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Происшествия
Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве
Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
Кевин Кураньи: «Медведи в России точно не ходят по улицам»
Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о периоде своего выступления за российский клуб.
Обновлено в 14:12
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Музыка
Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева
Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09