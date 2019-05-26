Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-ЛигуSoccer.ru 11:55

Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне. В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
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«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вернулась в английскую Премьер-лигу

Чемпионат12:18

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

Советский спорт11:53

Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

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«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

Матч ТВ11:56

Капитан «Виллы» Грилиш: «Вывел команду своего детства в премьер-лигу»

Sports.ru12:14

«Астон Вилла» – «Дерби Каунти»: билет в Премьер-лигу

Все про Спорт рувчера в 11:31

Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-placeвчера в 11:23
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Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:33
Общество

Росавиация ограничила использование двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух лайнеров авиакомпании Nordwind, следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Авто

Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться

Обновлено в 04:40
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика

Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Политика

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе

По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В Ярославле снаряд от фейерверка прилетел в голову женщине

В День города в областном центре снаряд от фейерверка отлетел в голову женщине.
Обновлено в 04:06
Культура

Воронежский Платоновфест недополучил 23,5 млн от спонсоров

Обновлено в 09:08
Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Футбол

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Футбол

Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Футбол

Андрей Червиченко: «„Локомотив“ абсолютно бессовестно стал вторым в РПЛ и завоевал Кубок России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Локомотив» незаслуженно стал вторым по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Общество

В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Происшествия

Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве

Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

Кевин Кураньи: «Медведи в России точно не ходят по улицам»

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о периоде своего выступления за российский клуб.
Обновлено в 14:12
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
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Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева

Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Здоровье

Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов

Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
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Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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Чемпионшип Английской футбольной лиги
Высший дивизион Английской футбольной лиги и второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги.
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