Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-ЛигуSoccer.ru вчера в 11:55
Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне. В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу
Советский спортвчера в 11:53
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
Обновлено в 02:43
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Береговой комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми ракетами
Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Команда Зеленского ищет новые кадры для реформирования страны
Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого рассчитывает найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.
Обновлено в 02:35
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Политика
Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса
Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы
Обновлено вчера в 17:54
Наука
В Крыму разработали прототип новых электродвигателей
Крымскими учеными разработан прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей
Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом
26 мая уполномоченный федерального правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что евреям не стоит все время носить свой традиционный головной убор, так как им из-за этого может угрожать опасность.
Обновлено в 02:47
Политика
Берлускони прошел в Европарламент
В Европарламент прошел бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Глава Хакасии осудил напавшего на журналиста чиновника
Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал нападение чиновника Зайцева на журналиста «Россия 24» «вопиющим случаем», но отметил, что республиканская власть не может применить каких-либо санкций к выборному лицу.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Игорь Артамонов: «Рад, что в Липецке такое сплоченное пограничное братство»
Врио губернатора по праву влился в ряды пограничников – Игорь Артамонов служил на финской границе, на заставе «Вента» Ребольского погранотряда Краснознамённого Северо-Западного пограничного округа.
Обновлено в 03:18
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает государственным и муниципальным организациям закупать импортное вино.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Экономика
Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки
По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52
Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52