Футбол
«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»Спорт-Экспресс вчера в 05:18
"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона. Клуб из Бирмингема заплатит за 33-летнего англичанина 8 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы, сообщает The Telegraph.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поговаривают, что Константин Богомолов и Ксения Собчак начали демонстрировать отношения на фоне слухов о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 12:26
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Транспорт
ГИБДД опубликовала интерактивную карту с камерами на дорогах
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:37
Политика
Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине
По словам одного из собеседников украинского телеканала, представители Порошенко понимают всю серьезность происходящего и планируют «защищаться от атак».
Обновлено в 02:34
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Хоккей
Александр Овечкин может завершить карьеру через два года
Обновлено в 12:03
Политика
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Энергетика
Нефть Brent рухнула до $60 за баррель
В настоящий момент нефть марки Brent подешевела на $4,33 (6,66%), до $60,72 за баррель.
Обновлено в 14:25
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 08:52
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Автоспорт
Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ред Булл»
Обновлено в 14:20