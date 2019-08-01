Футбол

«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»Спорт-Экспресс вчера в 05:18

"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона. Клуб из Бирмингема заплатит за 33-летнего англичанина 8 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы, сообщает The Telegraph.
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Английский футболист, вратарь клуба «Бернли» и сборной Англии.
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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