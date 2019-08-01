Футбол

«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»Спорт-Экспресс вчера в 05:18

"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона. Клуб из Бирмингема заплатит за 33-летнего англичанина 8 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы, сообщает The Telegraph.
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