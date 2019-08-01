Футбол
«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»Спорт-Экспресс вчера в 05:18
"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона. Клуб из Бирмингема заплатит за 33-летнего англичанина 8 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы, сообщает The Telegraph.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Суд остановил работу автоматов Healthy Food на три месяца
Работа вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежих компании «До луны и обратно», остановлена на три месяца после массового отравления, заявила пресс-секретарь Гагаринский суд Москвы.
Обновлено в 07:28
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Авто
Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей
Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
Обновлено в 07:55
Политика
В России и Польше вспоминают жертв Варшавского восстания
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Политика
Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.
Обновлено в 01:09
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, чья техническая команда возглавляется бывшим начальником подразделения по спецпроектам Jaguar Land Rover Марком Стэнтоном, представил радикальную концепцию внедорожника HiPhi 1. Проект демонстрирует первый серийный автомобиль новой компании, который, как говорят, должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Рогозин рассказал о запланированных пусках с космодрома Восточный
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.
Обновлено в 07:40
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2».
Обновлено в 08:59
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Помпео поприветствовал решение Камбоджи отказать Китаю в совместном использовании базы ВМС
Вашингтон приветствуют решение правительства Камбоджи не предоставлять Китаю право совместного использования базы ВМС в Сиамском заливе.
Обновлено в 07:44
Футбол
Диего Симеоне: «Не вижу ничего схожего между Фелишем и Роналду»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру команды в товарищеском матче со сборной звезд MLS.
Обновлено в 00:36
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52