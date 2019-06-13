Футбол

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»РИА Новости вчера в 13:31

"Астон Вилла", вернувшаяся в английскую премьер-лигу, на своем сайте объявила о трансфере бразильского футболиста Уэсли, который ранее выступал за бельгийский "Брюгге". Сумма трансфера и сроки контракта с 22-летним нападающим не разглашаются.
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«Астон Вилла» завершила рекордный для себя трансфер, подписав форварда «Брюгге»

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«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»

РИА Новостивчера в 13:31

«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер

Матч ТВвчера в 15:53
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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