Футбол
«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»РИА Новости вчера в 13:31
"Астон Вилла", вернувшаяся в английскую премьер-лигу, на своем сайте объявила о трансфере бразильского футболиста Уэсли, который ранее выступал за бельгийский "Брюгге". Сумма трансфера и сроки контракта с 22-летним нападающим не разглашаются.
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«Астон Вилла» заплатила за Уэсли рекордные 22 млн фунтов. Бразильцем интересовался ЦСКА
Sport24.ruвчера в 14:04
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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