«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»РИА Новости вчера в 13:31

"Астон Вилла", вернувшаяся в английскую премьер-лигу, на своем сайте объявила о трансфере бразильского футболиста Уэсли, который ранее выступал за бельгийский "Брюгге". Сумма трансфера и сроки контракта с 22-летним нападающим не разглашаются.

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»

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