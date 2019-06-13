Футбол

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»РИА Новости вчера в 13:31

"Астон Вилла", вернувшаяся в английскую премьер-лигу, на своем сайте объявила о трансфере бразильского футболиста Уэсли, который ранее выступал за бельгийский "Брюгге". Сумма трансфера и сроки контракта с 22-летним нападающим не разглашаются.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Астон Вилла» завершила рекордный для себя трансфер, подписав форварда «Брюгге»

Чемпионат03:01

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Уэсли из «Брюгге»

РИА Новостивчера в 13:31

«Астон Вилла» заплатит 25 млн евро за 22-летнего форварда «Брюгге»

Вести.Ruвчера в 15:05

«Астон Вилла» заплатила за Уэсли рекордные 22 млн фунтов. Бразильцем интересовался ЦСКА

Sport24.ruвчера в 14:04

«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер

Матч ТВвчера в 15:53

«Астон Вилла» купила нападающего «Брюгге» за 22 млн фунтов

Soccer.ruвчера в 13:09

«Астон Вилла» подписала форварда «Брюгге» Уэсли. Зимой его хотел купить ЦСКА

Sports.ruвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия

На вокзале в Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд

На железнодорожном вокзале Твери в четверг, 13 июня, на рельсы перед приближающимся сапсаном упала женщина с маленьким ребенком на руках.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено вчера в 04:58
Политика

Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России

Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Обновлено в 04:32
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Как Елена Сафонова повторила судьбу героини «Зимней вишни»

Как признавался потом режиссер «Зимней вишни» Игорь Масленников, мужчины картину не приняли.
Обновлено в 03:59
Наука

Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров

Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.
Обновлено в 00:49
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида

В последнее время молодой человек стал близким другом Егора Крида, который не так давно покинул организацию рэпера.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Политика

Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Обновлено вчера в 11:49
Кино

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Общество

Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей

Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Общество

14 июня отмечается Всемирный день донора крови

Стать донором может только абсолютно здоровый человек. Даже простуда накладывает на некоторое время запрет на сдачу крови и ее компонентов.
Обновлено в 03:26
Политика

Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Четырехдневная рабочая неделя может стать нормой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает возможности того, что в будущем стандартную пятидневку заменит четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 09:21
Политика

Стала известна дата проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске

Президент РФ Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Обновлено в 04:25
Экономика

Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов

«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Экономика

Европа и Россия договорились избавляться от долларов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.
Обновлено в 02:12
Политика

Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания

Россияне считают наиболее недружелюбными к нашей стране, как и год назад, США, Украину и Великобританию.
Обновлено в 01:24
Политика

Путин назвал причину поражения боевиков в Сирии

Глава государства отметил, что боевики в Сирии потерпели поражение в том числе и благодаря помощи России Дамаску.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара

Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.
Обновлено в 00:38
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное