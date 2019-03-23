Астану официально переименовали в Нур-СултанРИА Новости 03:21

"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе. Указ вступает в силу с момент официального опубликования. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку.

Футбол Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема» Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.

Культура Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт» Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Армия и оружие Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Общество Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Шоу-бизнес 64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз 19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.

Армия и оружие Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Порошенко прокомментировал встречу Бойко с Путиным Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что визит участника президентской гонки Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука в Москву и их переговоры с руководством правительства России и «Газпрома» направлены против украинской экономики.

Политика Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Политика Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.

Футбол Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака» Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Более полумиллиона пациентов получили помощь в клинике МО в Петербурге За полтора года свыше 500 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в центрах многопрофильной клиники Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.

Политика МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.