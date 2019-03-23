Политика
Астану официально переименовали в Нур-СултанРИА Новости 03:21
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе. Указ вступает в силу с момент официального опубликования. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку.
Читать в источнике
Оценить399
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Назван средний размер зарплаты чиновников в России
В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
Обновлено вчера в 07:27
Культура
Наталья Орейро возжелала русский паспорт
Певица Наталья Орейро во время появления на телешоу «Вечерний Ургант» выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Гвардейцы на Прудбое учились военному делу
Обновлено в 04:42
Общество
Росстат подсчитал число курильщиков в России
Самыми курящими оказались граждане России в возрасте от 40 до 50 лет, из них ежедневно потребляют табак 32,5%, отмечает Росстат.
Обновлено в 05:19
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Футбол
Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020
Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено вчера в 13:04
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Названы знаки Зодиака, которых ждет успех в 2019 году
Китайский гороскоп на 2019 году рассказал, что больше всего повезет Близнецам, у них уже в июле сбудутся самые заветные желания.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено 21 марта в 08:17
Политика
КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей
Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.
Обновлено в 02:11
Общество
В США слепой пес обзавелся собственной собакой‐поводырем
В США золотистый ретривер по имени Чарли, который из-за болезни лишился глаз, обзавелся собственной собакой-поводырем.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Музыка
Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью
Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49