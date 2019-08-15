Футбол
«Астана» вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 15:55
"Астана" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы в гостях разгромила "Валлетту" (4:0). В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
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БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Советский спортвчера в 15:20
«Валлетта» — «Астана». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ru14 августа в 02:00
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Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
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Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
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В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
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Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
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В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
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Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
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Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
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Раскрыта тайна мяса «доисторического животного» в школьном обеде
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Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Компания Honda представила рестайлинговый хэтчбек Civic, предназначенный для американского рынка.
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Выпуск легковых автомобилей вырос в июле на 5%
По сообщениям Росстат, за семь месяцев текущего года на автомобильных заводах, расположенных на территории Российской Федерации, было произведено 894 тысячи легковых автомобилей, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях
Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России.
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В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
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В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
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В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
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По свидетельству очевидцев, в парикмахерскую забежал мужчина с ружьем, выстрелил и забаррикадировался в здании.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Свадьба Рафаэля Надаля состоится 19 октября на Мальорке
Церемония будет проходить в поместье Ла-Форталеза, в котором снимался сериал BBC "Ночной администратор".
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Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
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Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
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Скончался народный артист России композитор Роман Леденев
Народный артист России, композитор Роман Леденев скончался на 89-м году жизни 15 августа.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира
В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
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