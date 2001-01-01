Футбол
«Астана» вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 15:55
"Астана" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы в гостях разгромила "Валлетту" (4:0). В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
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БАТЭ сыграл вничью с «Сараево» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
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