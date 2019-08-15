Футбол
«Астана» легко прошла «Валлетту» в Лиге ЕвропыProstoProSport вчера в 15:55
Футболисты «Валлетты» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли «Астане» из Казахстана. Встреча, прошедшая в четверг в Та-Кали на одноименном стадионе, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по дублю оформили Роман Муртазаев и Марин Томасов.
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«Валлетта» — «Астана». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ru14 августа в 02:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:30, Ашберн
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