Футбол
«Астана» вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:55
"Астана" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы в гостях разгромила "Валлетту" (4:0). В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
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