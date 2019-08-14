Футбол

«Астана» вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:55

"Астана" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы в гостях разгромила "Валлетту" (4:0). В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
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«Астана» легко прошла «Валлетту» в Лиге Европы

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«Валлетта» — «Астана»: ждем победы фаворита

Все про Спорт рувчера в 13:58
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"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова, отметив, что количество желающих получить российское гражданство растет.
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Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

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Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ

Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Реки в Приморье продолжают выходить из берегов

В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.
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«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

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ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей

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Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
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Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры

Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

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Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

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Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

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В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении

Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.
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Волк напал на спящую в палатке семью

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Пхеньян отказался от переговоров с Сеулом из-за военных учений

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Столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года. Акмолинск получил статус города 26 сентября 1862 года. Население города по состоянию на 1 февраля 2019 года составляло 1 082 222 человека, что является вторым показателем в Казахстане после Алма-Аты. Статус города-миллионера был достигнут в июне 2017 года, когда население составило 1 002 874 жителя. Нур-Султан расположен на севере страны, на берегах реки Ишим. Административно город разделён на 4 района.
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