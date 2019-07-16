Больше голов в матче зрители не увидели. Напомним, первый матч между командами завершился минимальной победой «Астаны» — 1:0. Таким образом, казахстанскому клубу не хватило одного гола, чтобы пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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