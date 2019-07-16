Футбол
«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионовЧемпионат 15:55
|4′
Роман Муртазаев
Биллель Омрани
|10′
Евгений Постников
|26′
|62′
Марин Томасов
Ндомбе Мубеле
Марио Рондон
Valentin Costache
|66′
Биллель Омрани
|73′
|81′
Абзал Бейсебеков
Марин Аничич
|82′
Рунар Мар Сигурйонссон
Рангело Янга
Биллель Омрани
Мишель Перейра
|85′
Чиприан Дяк
Овидию Хобан
|86′
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Буркэ
45
Камора
8
Джокович
37
Бордеяну
19
Кулио
28
Хобан
18
Costache
11
Перейра
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
24
Шимунович
5
Аничич
19
Мубеле
18
Маевский
27
Логвиненко
32
Янга
45
Муртазаев
9
Ротарю
Астана
Расстановка 4‑5‑1
Больше голов в матче зрители не увидели. Напомним, первый матч между командами завершился минимальной победой «Астаны» — 1:0. Таким образом, казахстанскому клубу не хватило одного гола, чтобы пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:14, Вашингтон
Происшествия
Для задержанного рейса из Москвы готовят резервный борт
Резервный борт готовят для детей, рейс которых из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток задержали по техническим причинам почти на шесть часов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании "Россия".
Обновлено в 20:21
Политика
Песков отреагировал на идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не выработали позицию в отношении предложений главы СК РФ Александра Бастрыкина, касающихся изменений в законодательстве, в том числе о возвращении статьи о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Экономика
Пальмовое масло лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Общество
Уральцев предупредили о сильных дождях
На севере Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 22:28
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару и евро
Доллар и евро слегка снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 03:20
Авто
Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию
Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
Обновлено в 10:17
Экономика
Заказав новогодний авиабилет на Мальдивы сейчас, можно сэкономить 61% - исследование
Эксперты изучили статистику бронирований авиабилетов в 2018 году и сравнили стоимость новогодних перелетов из России в июле и в декабре.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08