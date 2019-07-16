Футбол
«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионовЧемпионат 15:55
|4′
Роман Муртазаев
Биллель Омрани
|10′
Евгений Постников
|26′
|62′
Марин Томасов
Ндомбе Мубеле
Марио Рондон
Valentin Costache
|66′
Биллель Омрани
|73′
|81′
Абзал Бейсебеков
Марин Аничич
|82′
Рунар Мар Сигурйонссон
Рангело Янга
Биллель Омрани
Мишель Перейра
|85′
Чиприан Дяк
Овидию Хобан
|86′
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Буркэ
45
Камора
8
Джокович
37
Бордеяну
19
Кулио
28
Хобан
18
Costache
11
Перейра
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
24
Шимунович
5
Аничич
19
Мубеле
18
Маевский
27
Логвиненко
32
Янга
45
Муртазаев
9
Ротарю
Астана
Расстановка 4‑5‑1
Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «Клужем» и казахстанской «Астаной». Встреча проходила на домашней арене румынского клуба. Счёт — 3:1. Первым удалось забить гостям — уже на 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Роман Муртазаев.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
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