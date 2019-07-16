Футбол

«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионовЧемпионат 15:55

ЧФР — Астана
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Константин Рэдулеску
4′
Роман Муртазаев
Биллель Омрани
10′
Евгений Постников
26′
62′
Марин Томасов
Ндомбе Мубеле
Марио Рондон
Valentin Costache
66′
Биллель Омрани
73′
81′
Абзал Бейсебеков
Марин Аничич
82′
Рунар Мар Сигурйонссон
Рангело Янга
Биллель Омрани
Мишель Перейра
85′
Чиприан Дяк
Овидию Хобан
86′
Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «Клужем» и казахстанской «Астаной». Встреча проходила на домашней арене румынского клуба. Счёт — 3:1. Первым удалось забить гостям — уже на 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Роман Муртазаев.
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