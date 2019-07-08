Футбол

«Астана» обыграла «Клуж» в квалификации Лиги чемпионовМатч ТВ 10:58

Астана — ЧФР
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Марин Томасов
Рангело Янга
58′
65′
Константин Паун-Александру
Себастьян Майлат
Евгений Постников
68′
76′
Овидию Хобан
Марио Рондон
Роман Муртазаев
Ндомбе Мубеле
84′
85′
Камора
90′
Михай Бордеяну
Luis Aurelio
Евгений Постников
90′+5′
«Астана» победила «Клуж» в первой игре в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
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