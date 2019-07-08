В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла румынский "ЧФР Клуж". Единственный гол в средине второго тайма на свой счёт записал Евгений Постников. Ответная игра пройдёт в Румынии 17 июля.

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