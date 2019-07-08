Футбол
«Астана» обыграла «ЧФР Клуж» в квалификации Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 11:01
Марин Томасов
Рангело Янга
|58′
|65′
Константин Паун-Александру
Себастьян Майлат
Евгений Постников
|68′
|76′
Овидию Хобан
Марио Рондон
Роман Муртазаев
Ндомбе Мубеле
|84′
|85′
Камора
|90′
Михай Бордеяну
Luis Aurelio
Евгений Постников
|90′+5′
Астана
Расстановка 4‑5‑1
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
24
Шимунович
15
Бейсебеков
32
Янга
18
Маевский
27
Логвиненко
10
Сигурйонссон
19
Мубеле
9
Ротарю
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Burca
45
Камора
6
Aurelio
99
Рондон
19
Кулио
10
Дяк
9
Омрани
27
Майлат
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла румынский "ЧФР Клуж". Единственный гол в средине второго тайма на свой счёт записал Евгений Постников. Ответная игра пройдёт в Румынии 17 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:06, Вашингтон
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание правительства
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Иран против США: война закончится адом для американцев
Учитывая степень накаленности отношений между США и Ираном, сбитый беспилотник вполне мог сыграть роль эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Общество
В России упростили получение подтверждения инвалидности и соцподдержки
Для людей со степенью инвалидности с 2020 года предполагается выделять 10% мест на парковках общего пользования.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Кино
Для экранизации Mortal Kombat нашли Саб-Зиро - его сыграет звезда «Рейда»
Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
Обновлено в 14:45
Экономика
En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области
Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева рассказала о своем опыте голодания
Обновлено в 13:08
Политика
Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс
Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".
Обновлено в 16:07
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Планируется, что Владимир Путин посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).
Обновлено в 05:51
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика
Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории
Особую тревогу Синода вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии, содержащий, как отмечено в заявлении, ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей.
Обновлено в 10:30
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Наука
Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Транспорт
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Обновлено в 11:07
Футбол
Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02