Футбол
«Астана» обыграла «ЧФР Клуж» в квалификации Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 11:01
Марин Томасов
Рангело Янга
|58′
|65′
Константин Паун-Александру
Себастьян Майлат
Евгений Постников
|68′
|76′
Овидию Хобан
Марио Рондон
Роман Муртазаев
Ндомбе Мубеле
|84′
|85′
Камора
|90′
Михай Бордеяну
Luis Aurelio
Евгений Постников
|90′+5′
Астана
Расстановка 4‑5‑1
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
24
Шимунович
15
Бейсебеков
32
Янга
18
Маевский
27
Логвиненко
10
Сигурйонссон
19
Мубеле
9
Ротарю
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Burca
45
Камора
6
Aurelio
99
Рондон
19
Кулио
10
Дяк
9
Омрани
27
Майлат
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла румынский "ЧФР Клуж". Единственный гол в средине второго тайма на свой счёт записал Евгений Постников. Ответная игра пройдёт в Румынии 17 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2»
Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».
Обновлено в 08:47
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Арарат-Армения» обыграл АИК в Лиге чемпионов
«Арарат-Армения» дебютировал в Лиге чемпионов с победы над клубом АИК.
Обновлено в 11:58
Политика
Илья Яшин и Любовь Соболь жалуются на проверку подписей кандидатов в Мосгордуму
В свою очередь, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила "Эху Москвы", что ей не дали проверить подписи конкурентов.
Обновлено в 05:00
Политика
Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США
CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.
Обновлено в 03:35
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Авто
Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato
Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Общество
После ливня на севере Петербурга подтопило дороги
В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
Обновлено в 06:27
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13
Здоровье
Российским больницам запретили покупать импортные подгузники
В список включены медицинские маски, лейкопластыри, изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты, реагенты для проведения анализов и многое другое.
Обновлено в 01:29
Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Обновлено в 13:13
Происшествия
Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
Обновлено в 12:50
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17