Футбол

«Астана» обыграла «ЧФР Клуж» в квалификации Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 11:01

Астана — ЧФР
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Марин Томасов
Рангело Янга
58′
65′
Константин Паун-Александру
Себастьян Майлат
Евгений Постников
68′
76′
Овидию Хобан
Марио Рондон
Роман Муртазаев
Ндомбе Мубеле
84′
85′
Камора
90′
Михай Бордеяну
Luis Aurelio
Евгений Постников
90′+5′
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла румынский "ЧФР Клуж". Единственный гол в средине второго тайма на свой счёт записал Евгений Постников. Ответная игра пройдёт в Румынии 17 июля.
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