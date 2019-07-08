Футбол

«Астана» обыграла «ЧФР» в первом матче квалификации Лиги чемпионовSport24.ru 10:57

Астана — ЧФР
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Марин Томасов
Рангело Янга
58′
65′
Константин Паун-Александру
Себастьян Майлат
Евгений Постников
68′
76′
Овидию Хобан
Марио Рондон
Роман Муртазаев
Ндомбе Мубеле
84′
85′
Камора
90′
Михай Бордеяну
Luis Aurelio
Евгений Постников
90′+5′
«Астана» стартовала с победы в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче 1-го раунда казахстанский клуб на своем поле обыграл румынский «ЧФР». Единственный гол был забит после перерыва.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Астана» переиграла румынский «ЧФР» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Советский спорт11:03

«Калью» - «Шкендия»: кто пройдет в следующий раунд?

Все про Спорт рувчера в 11:15

«Астана» обыграла ЧФР в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Чемпионат11:20

«Астана» обыграла ЧФР в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс11:07

«Астана» обыграла «Клуж» в квалификации Лиги чемпионов

Матч ТВ10:58

Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru03:49

«Астана» обыграла «ЧФР» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ru10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Происшествия

В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса

Обновлено в 10:20
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Политика

МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT

Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 10:36
Политика

СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»

У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 11:21
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Авто

Официально представлен первый электрический Mini Cooper SE

Компания Mini представила свой первый электромобиль - Cooper SE.
Обновлено в 09:03
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Авто

АвтоВАЗ рассказал о надёжности японского вариатора для Lada Xray

В Lada Xray Cross он не повлиял на дорожный просвет, при этом уменьшил расход топлива и обеспечил нормальную работу при низких температурах.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Культура

Театр оперы и балета в Воронеже расширят за счет подземных этажей

Обновлено в 11:08
Культура

«Театр песни» требует от Петербурга 48 млн рублей

Компания требует около 48 млн рублей.
Обновлено в 15:49
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Транспорт

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Технологии

Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот

Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нур-Султан (Астана)
Столица Казахстана
Столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года. Акмолинск получил статус города 26 сентября 1862 года. Население города по состоянию на 1 февраля 2019 года составляло 1 082 222 человека, что является вторым показателем в Казахстане после Алма-Аты. Статус города-миллионера был достигнут в июне 2017 года, когда население составило 1 002 874 жителя. Нур-Султан расположен на севере страны, на берегах реки Ишим. Административно город разделён на 4 района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное