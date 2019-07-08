«Астана» стартовала с победы в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче 1-го раунда казахстанский клуб на своем поле обыграл румынский «ЧФР». Единственный гол был забит после перерыва.

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