В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла румынский "ЧФР Клуж". Единственный гол в средине второго тайма на свой счёт записал Евгений Постников. Ответная игра пройдёт в Румынии 17 июля.

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Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Происшествия При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Общество «Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Футбол Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана» 38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Происшествия Минивэн снес остановку с людьми в США Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.

Политика Президент Грузии обратилась к властям России Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил.

Экономика Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.

Политика Зеленский решил обсудить с Путиным принадлежность Крыма Президент Украины намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным принадлежность Крыма.

Происшествия В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.

Шоу-бизнес Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.

Политика Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова» У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Политика Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли произвела фурор в Париже В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.

Культура Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Авто АвтоВАЗ рассказал о надёжности японского вариатора для Lada Xray В Lada Xray Cross он не повлиял на дорожный просвет, при этом уменьшил расход топлива и обеспечил нормальную работу при низких температурах.