Футбол
«Астана» обыграла «ЧФР Клуж» в квалификации Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 11:01
Марин Томасов
Рангело Янга
|58′
|65′
Константин Паун-Александру
Себастьян Майлат
Евгений Постников
|68′
|76′
Овидию Хобан
Марио Рондон
Роман Муртазаев
Ндомбе Мубеле
|84′
|85′
Камора
|90′
Михай Бордеяну
Luis Aurelio
Евгений Постников
|90′+5′
Астана
Расстановка 4‑5‑1
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
24
Шимунович
15
Бейсебеков
32
Янга
18
Маевский
27
Логвиненко
10
Сигурйонссон
19
Мубеле
9
Ротарю
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Burca
45
Камора
6
Aurelio
99
Рондон
19
Кулио
10
Дяк
9
Омрани
27
Майлат
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла румынский "ЧФР Клуж". Единственный гол в средине второго тайма на свой счёт записал Евгений Постников. Ответная игра пройдёт в Румынии 17 июля.
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