Футбол
«Астана» не сумела одолеть андоррский клуб «Санта-Колома»Матч ТВ 15:52
«Санта-Колома» на своем поле сыграл вничью с казахстанской «Астаной» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
Обновлено в 06:40
Общество
В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды
По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
Обновлено в 13:52
Здоровье
В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка
Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:47
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 19:47
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия
Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР
Обновлено в 10:20
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Экономика
Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Общество
Внесен законопроект о контроле электронной почты
В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Экономика
Назван размер реальной зарплаты россиян
В ведомстве отмечают, что 23,5 тысячи рублей – это реальный доход большинства граждан в России.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Общество
России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.
Обновлено в 21:20
Культура
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стартует в Барнауле
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23