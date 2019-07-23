Футбол
«Астана» не сумела одолеть андоррский клуб «Санта-Колома»Sportbox.RU вчера в 15:52
«Санта-Колома» на своем поле сыграл вничью с казахстанской «Астаной» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во втором отборочном раунде Лиги Европы
Все про Спорт рувчера в 18:59
«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во 2-м отборочном раунде Лиги Европы
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