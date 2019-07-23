Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в квалификации Лиги ЕвропыBookmaker-ratings.ru 18:29
Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Астана» в гостях неожиданно потеряла очки в матче с андоррской «Санта-Коломой». Игра закончилась вничью 0:0. Встречу обслуживала ирландская бригада арбитров во главе с Робертом Хеннесси.
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«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во втором отборочном раунде Лиги Европы
Все про Спорт ру18:59
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
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