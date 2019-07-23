Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Астана» в гостях неожиданно потеряла очки в матче с андоррской «Санта-Коломой». Игра закончилась вничью 0:0. Встречу обслуживала ирландская бригада арбитров во главе с Робертом Хеннесси.

«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в квалификации Лиги Европы

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