«Санта-Колома» на своем поле сыграл вничью с казахстанской «Астаной» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Происшествия На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.

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Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.

Политика Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Армия и оружие ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Армия и оружие Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .

Культура Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.

Политика Евросоюз пригрозил США пошлинами на 35 млрд евро Евросоюз подготовил ответные меры в случае введения США пошлин на произведенные в ЕС автомобили.

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Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Политика Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.

Спорт Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.