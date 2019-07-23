Футбол
«Астана» не сумела одолеть андоррский клуб «Санта-Колома»Sportbox.RU вчера в 15:52
«Санта-Колома» на своем поле сыграл вничью с казахстанской «Астаной» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во 2-м отборочном раунде Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:21
«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во втором отборочном раунде Лиги Европы
Все про Спорт рувчера в 18:59
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:17, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
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На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Гаджеты
Новый iPhone 11 не получит разъем USB Type-C
Новый iPhone 11 оснастят новым процессором, но он не получит разъем USB Type-C.
Обновлено в 00:30
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
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Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Футбол
Дзамбротта: «С Неймаром „Ювентус“ бы вошел в топ-5 клубов мира»
С Неймаром «Ювентус» вошел бы в топ-5 клубов мира. Бренд «Ювентуса» бы сильно вырос по всему миру.
Обновлено вчера в 18:18
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Летевший из Осло в Москву самолёт «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Обновлено вчера в 08:08
Культура
Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве
Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Евросоюз пригрозил США пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз подготовил ответные меры в случае введения США пошлин на произведенные в ЕС автомобили.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено 22 июля в 17:03
Космос
Робот «Федор» доставлен на Байконур
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Самосвал с щебнем опрокинулся на ТТК
Обновлено в 00:09
Спорт
Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ
Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено вчера в 11:39