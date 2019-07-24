Казахстанская «Астана» сыграла вничью с клубом «Санта-Колома» из Андорры в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры в Лиге Европы

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