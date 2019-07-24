Футбол

«Астана» не смогла обыграть клуб из АндоррыСоветский спорт вчера в 15:53

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0. В составе гостей полный матч провел экс-полузащитник Анжи Иван Маевский.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Астана» сыграла вничью с андоррским клубом в квалификации ЛЕ

Газета.Ruвчера в 23:40

«Астана» сыграла вничью с андоррским клубом в квалификации Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 17:18

«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во втором отборочном раунде Лиги Европы

Все про Спорт рувчера в 18:59

«Астана» не сумела обыграть андоррский клуб в квалификации ЛЕ

Чемпионатвчера в 17:49

«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во 2-м отборочном раунде Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:21

«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры

Советский спортвчера в 15:53

«Астана» не сумела одолеть андоррский клуб «Санта-Колома»

Матч ТВвчера в 15:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Происшествия

ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга

Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Васютина

"Зенит" официально объявил о трансфере голкипера "Сарпсборга" Александра Васютина.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей

Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего во вторник, 23 июля, с бомбардировщиком РФ.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Брянские следователи выясняют тайну убийства 19-летнего парня

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.
Обновлено в 03:28
Единоборства

Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву

Обновлено вчера в 22:18
Наука

Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Путешествия

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика

Росстат назвал зарплату, которую получают большинство россиян

Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в предварительных данных Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 04:53
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Собчак тратит на зарплату персоналу в семь раз меньше Киркорова

Обновлено в 03:13
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Обновлено в 02:11
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Хоккей

«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»

35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али

Обновлено вчера в 16:57
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Экономика

Поставщиком турбин для новой ТЭС в Тамани может стать иранская Mapna

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), которое строит ТЭС «Ударная» в Тамани, собирается закупить две турбины у компании Mapna (Иран), производящей оборудование по лицензии Siemens, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Футбол

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Обновлено вчера в 16:33
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Музыка

Умер трёхкратный лауреат премии «Грэмми» Арт Невилл

Американский музыкант Арт Невилл скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера артиста Кента Соррела.
Обновлено вчера в 14:05
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное