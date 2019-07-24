Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из АндоррыСоветский спорт вчера в 15:53
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0. В составе гостей полный матч провел экс-полузащитник Анжи Иван Маевский.
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«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во втором отборочном раунде Лиги Европы
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«Санта-Колома» и «Астана» сыграли вничью во 2-м отборочном раунде Лиги Европы
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