В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0. В составе гостей полный матч провел экс-полузащитник Анжи Иван Маевский.

«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры

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