Футбол

«Астана» не смогла обыграть клуб из АндоррыСоветский спорт 15:53

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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0. В составе гостей полный матч провел экс-полузащитник Анжи Иван Маевский.
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«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры

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«Санта-Колома» — «Астана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

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