Футбол
«Астана» легко прошла «Валлетту» в Лиге ЕвропыProstoProSport 15:55
Футболисты «Валлетты» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли «Астане» из Казахстана. Встреча, прошедшая в четверг в Та-Кали на одноименном стадионе, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по дублю оформили Роман Муртазаев и Марин Томасов.
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