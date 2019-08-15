Футбол
«Астана» легко прошла «Валлетту» в Лиге ЕвропыProstoProSport вчера в 15:55
Футболисты «Валлетты» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли «Астане» из Казахстана. Встреча, прошедшая в четверг в Та-Кали на одноименном стадионе, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по дублю оформили Роман Муртазаев и Марин Томасов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Валлетта» — «Астана». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ru14 августа в 02:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Заблудившегося в омской тайге мальчика переведут из реанимации
Трехлетнего мальчика, найденного в четверг после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят в детское отделение из реанимации.
Обновлено в 00:23
Политика
США угрожают всем, кто связан с иранским танкером
Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
6 признаков приближающейся смерти: болезни сердца
При сердечной недостаточности сердце, будучи не в состоянии перекачивать достаточно крови для нормальной работы жизненно важных органов, компенсирует недостачу, лишая питания мышцы.
Обновлено вчера в 11:17
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Холли Берри отметила 53-й день рождения, попрощавшись с бюстгальтером
В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей
На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:38
Интернет
Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»
Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел
Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления
В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено вчера в 12:55
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:53
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
По данным Росстата, с 1980 года по 2018 год жители России стали меньше есть картофеля и хлеба и вместе с тем увеличили количество овощей и фруктов в рационе.
Обновлено в 00:12
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург
Пилоты «Уральских авиалиний», которым удалось аварийно посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Автомобиль СК попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве
Обновлено вчера в 12:55