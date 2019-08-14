Футбол

«Астана» легко прошла «Валлетту» в Лиге ЕвропыProstoProSport 15:55

Футболисты «Валлетты» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли «Астане» из Казахстана. Встреча, прошедшая в четверг в Та-Кали на одноименном стадионе, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по дублю оформили Роман Муртазаев и Марин Томасов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Астана» повторно разгромила «Валлетту» и вышла на БАТЭ

Евро-футбол.ру15:59

«Валлетта» – «Астана»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы

ODDS.ruвчера в 19:26

«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс15:55

«Астана» снова разгромила «Валлетту» и вышла на БАТЭ в Лиге Европы

Soccer.ru15:52

«Астана» легко прошла «Валлетту» в Лиге Европы

ProstoProSport15:55

«Валлетта» — «Астана»: ждем победы фаворита

Все про Спорт рувчера в 13:58

«Валлетта» — «Астана». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Футбол

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Интернет

«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фото

Обновлено в 03:18
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Обновлено в 11:14
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Политика

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:39
Спорт

Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026

Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом

Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Футбол

Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому».
Обновлено в 12:15
Политика

В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату

США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет

Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян перенес серьезную операцию

Обновлено в 08:00
Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Здоровье

Медик назвал снижающие риск развития рака продукты

Врач Уильям Ли назвал список продуктов, которые могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2

В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Авто

В России предложили ужесточить правила техосмотра

В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама.
Обновлено в 17:09
Космос

Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года

Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.
Обновлено вчера в 06:16
Космос

«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры

Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.
Обновлено в 17:56
Космос

Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн

Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Пожар на Пулковском шоссе в Петербурге локализован

Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.
Обновлено в 08:01
Кино

Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью

В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна

После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

Обновлено в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нур-Султан (Астана)
Столица Казахстана
Столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года. Акмолинск получил статус города 26 сентября 1862 года. Население города по состоянию на 1 февраля 2019 года составляло 1 082 222 человека, что является вторым показателем в Казахстане после Алма-Аты. Статус города-миллионера был достигнут в июне 2017 года, когда население составило 1 002 874 жителя. Нур-Султан расположен на севере страны, на берегах реки Ишим. Административно город разделён на 4 района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное