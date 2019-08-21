В финале квалификации Лиги Европы, который пройдет 22 августа, жребий свел двух чемпионов бывших республик СССР, а наши эксперты подготовили прогноз на матч «Астаны» и БАТЭ.

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Происшествия Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке «Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.

Общество Половина россиян запуталась в цветах российского флага Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.

Политика Канада высказалась против возвращения России в G8 Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.

Шоу-бизнес Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.

Наука Мягких роботов оснастили электрофлюидными логическими схемами Инженеры из Великобритании представили технологию создания логических схем для роботов, которые состоят преимущественно из мягких элементов.

Политика Глава Италии назначил новые консультации о возможном правительстве Итальянский президент Серджо Маттарелла назначил новые политические консультации о возможном правительстве страны.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.

Общество Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Футбол Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.

Авто В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.

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Наука Waymo поделилась с учеными собранными автопилотом данными Компания Waymo (подразделение холдинга Alphabet), один из ведущих разработчиков алгоритмов автомобильного автопилота, разместила собственный масштабный датасет в открытом доступе.

Интернет Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс» Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.

Политика Помпео заявил о «невозможности» свободных выборов при Мадуро Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне считают невозможным проведение свободных выборов в Венесуэле, пока у власти в этой стране находится Николас Мадуро.

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Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме «Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».