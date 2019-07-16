Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан на совещании отметил, что опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве.

с чего всё началось

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Музыка Власти Чечни объявили самодеятельных певцов вне закона Вечером 15 июля на телеканале "Грозный" был показан 11-минутный спецрепортаж "В Чечне взялись за «творчество» псевдоартистов", в котором министр культуры республики Хож-Бауди Дааев продемонстрировал ролики любителей, размещающих в интернете песни в собственном исполнении.

Экономика В России рекордно упали оптовые цены на сахар Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Общество Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.

Политика Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.

Политика CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично руководил вмешательствами в американские выборы президента в 2016 году, находясь в лондонском посольстве Эквадора, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчеты о слежке за хакером.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Общество Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Общество Медведев оценил ход благоустройства Тулы Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Происшествия Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой.

Авто Пикап Mercedes-Benz X-Class уйдёт в историю Как стало известно, на решении снять с производства пикап Mercedes X-Class настаивает руководство концерна Daimler, в который входит компания Mercedes-Benz.

Авто Военный дом на колесах появился в продаже На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

Шоу-бизнес Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

Политика КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.