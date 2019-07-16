Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублейВедомости вчера в 07:26

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
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Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.
Интерфаксвчера в 06:25

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Эксперт оценил возможный ущерб в случае гибели 60% пчел

ТАССвчера в 09:13

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Интерфаксвчера в 06:25

Россия потеряет триллион рублей из-за пчел

Lenta.ruвчера в 08:24

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ведомостивчера в 07:26

Эксперт оценил ущерб от массовой гибели пчел в триллион рублей

РИА Новостивчера в 07:23

Экономика России потеряла триллион рублей из-за массовой гибели пчел

Московский Комсомолецвчера в 07:07

Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 08:39
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Финансы

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Хакеры взломали серверы налогового агентства Болгарии

По данным властей, злоумышленники использовали почтовый ящик, который зарегистрирован на сервисе Яндекс.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса

В Иркутской области задержали участников преступного сообщества, которые организовали незаконные казино, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:48
Финансы

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Общество

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Экономика

Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз

Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 16:37
Политика

На Украине сделают поблажки для русского языка

Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Политика

Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Дороги на 70% территории России разрешили сделать платными

«Комитет Госдумы по транспорту 16 июля одобрил поправки, разрешающие взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера (70% территории России входят в эту зону) при отсутствии альтернативного бесплатного проезда», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 01:00
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
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Политика

Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Экономика

Исследование: личная инфляция россиян в июне прекратила снижение

Личная инфляция россиян в июне выросла после снижения в течение четырех месяцев подряд, передают "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:14
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах

В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Культура

От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете

Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
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Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

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Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

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