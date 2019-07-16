Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублейВедомости вчера в 07:26
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось
Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.Интерфаксвчера в 06:25
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Экономика России потеряла триллион рублей из-за массовой гибели пчел
Московский Комсомолецвчера в 07:07
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