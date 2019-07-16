Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублейВедомости вчера в 07:26
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.Интерфаксвчера в 06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономика России потеряла триллион рублей из-за массовой гибели пчел
Московский Комсомолецвчера в 07:07
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферов
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не исключил, что в ближайшее время команда подпишет несколько топовых игроков.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Следствие купило ценную улику по делу сбитого на Украине МН17
Совместная международная следственная группа приобрела улику по делу сбитого малайзийского «Боинга» МН17.
Обновлено в 02:02
Футбол
Гризманн сравнил Месси с Леброном Джеймсом
Обновлено в 01:50
Происшествия
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги
Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.
Обновлено в 00:45
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Здоровье
Молодые врачи Северной Осетии пройдут практику в лучших медицинских учреждениях России
Восемь молодых врачей Северной Осетии смогут повысить квалификацию в ведущих лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Рязани.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
Обновлено в 02:00
Авто
Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride
Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Брянского кандидата в депутаты убили на Украине
В Николаевской области убили кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» уроженца Брянской области Василия Мосякина.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено вчера в 00:19
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено 15 июля в 14:24
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске
В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Екатеринбурге сотрудника Мегамарта убили после замечания
Водитель случайно убил сотрудника магазина «Мегамарт».
Обновлено в 02:10
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено вчера в 06:48