Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублейВедомости 07:26
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.Интерфакс06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин встретится с врио главы республики Алтай
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу со временно исполняющим обязанности главы республики Алтай Олегом Хорохординым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:21
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Автоспорт
Кристиан Хорнер: «Гасли перевернул страницу и стал другим гонщиком»
Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил форму Пьера Гасли на "Гран-при Великобритании".
Обновлено в 12:39
Политика
Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Москве пять человек пострадали при столкновении двух легковушек
Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на юго-западе Москвы, информация об ограничении движения на месте ДТП уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:29
Космос
Разработана термоустойчивая память для межпланетных экспедиций
В 1982 г. СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Венера-13», которая доставила на поверхность планеты спускаемый модуль, но он проработал в штатном режиме всего 127 минут.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
Обновлено в 08:57
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Здоровье
В Псковской области проверят необоснованно высокие зарплаты главврачей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил провести служебную проверку из-за завышенных заработных плат главных врачей регионального перинатального центра и детской стоматологической поликлиники, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на него
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении покинуть пост главы Минобороны ФРГ независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Здоровье
В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей
В конце июля планируется открытие центра реабилитации детей, а также строительство здания для размещения пациентов детского центра хирургии на территории больницы №1.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
«Мы могли предотвратить сотни смертей»: основатель Bellingcat о том, как сайт расследовал катастрофу MH17
Обновлено в 13:15
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Энергетика
Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома»
Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома» Всеволод Черепанов, покинувший в феврале правление «Газпрома», возглавит сразу две ключевых структуры монополии, отвечающих за геологоразведку и последующую интерпретацию данных — «Газпром геологоразведка» и «Газпром георесурс».
Обновлено в 13:02
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика
Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22