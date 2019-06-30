Политика
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку компании «Рольф»Эхо Москвы 09:30
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку компании "Рольф", основателя и руководителя которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. На сайте Объединения российских автомобильных дилеров говорится, что почти за три десятка лет работы "Рольф" стал лидером рынка, на которого равняются.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
Обновлено в 04:01
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Микроавтобус сбил пешехода в центре Москвы
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию, микроавтобус сбил женщину, а затем протащил её несколько метров.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с артистом
Супруга певца Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с ним.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Кино
Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Общество
Лето вернется в Москву с 1 июля
По данным Гидрометцентра РФ, в Москве 30 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла.
Обновлено в 02:00
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Здоровье
В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов
С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Политика
В Эстонии призвали выйти из ПАСЕ
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламенте республики вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы (СЕ) из-за решения ПАСЕ восстановить Россию в правах.
Обновлено в 11:43
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Спорт
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Хабаровский край попал в десятку регионов-жалобщиков на медуслуги
В страховые медицинские организации поступило 811 жалоб от жителей Хабаровского края за прошедший год.
Обновлено в 03:16
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02