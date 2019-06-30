Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»РБК 08:59

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. Обращение опубликовано на сайте ассоциации.

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