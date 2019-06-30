Экономика

Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»РБК 08:59

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. Обращение опубликовано на сайте ассоциации.
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Ассоциация автомобильных дилеров выступила в поддержку «Рольфа». Компанию назвали образцом для подражания

Фонтанка.Ру09:38

Ассоциация автодилеров выступила в поддержку компании «Рольф»

Эхо Москвы09:30

Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»

РБК08:59

РОАД: «Рольф» - один из крупнейших налогоплательщиков в автобизнесе РФ и работает в рамках закона

Агентство Москва03:14
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«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
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Президент России часто переходит на английский и немецкий во время своих двусторонних встреч.
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Обновлено вчера в 08:42
Авто

Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года

1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
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Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
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В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в США играть в МЛС.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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Глава Valve Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3

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Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
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Политика

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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

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Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
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Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах

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Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
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