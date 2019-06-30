Экономика
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»РБК 08:59
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. Обращение опубликовано на сайте ассоциации.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Себастьян Аларкон
Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.
Обновлено в 09:05
Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО
Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:30
Общество
В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения
Самая сложная ситуация в связи с наводнением в Иркутской области остаётся в Тулуне: там отключено электричество, не работает водопровод и перекрыта федеральная трасса.
Обновлено в 07:58
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Садальский ловко подколол отца Агутина за участие в «Голосе»
Станислав Садальский в Instagram ловко подколол отца певца и композитора Леонида Агутина Николая Петровича, который участвовал в шоу «Голос».
Обновлено в 07:56
Авто
Эксперты перевели названия китайских автомобилей
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Обновлено в 09:19
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Президент России часто переходит на английский и немецкий во время своих двусторонних встреч.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года
1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Наука
Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Политика
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ
В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Футбол
Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в США играть в МЛС.
Обновлено в 09:57
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Игры
Глава Valve Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3
Гейб Ньюэлл, возглавляющий компанию Valve, заявил, что поступивший в продажу VR-шлем Index является важнейшим моментом в истории бренда.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове
Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Авто
Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах
Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
Обновлено в 04:15
Футбол
Денис Глушаков перешел в «Ахмат»
Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
Обновлено вчера в 04:21