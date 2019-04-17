Игры
Assassin’s Creed Unity раздают бесплатноFerra 03:07
Компания Ubisoft решила выступить с акцией в поддержку сгоревшего Собор Парижской Богоматери. Разработчики пожертвовали 500 тысяч евро на реставрацию. Кроме того, до 10 утра по местному времени пользователей 25 апреля 2019 года будет бесплатно раздаваться игра Assassin’s Creed Unity.
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Создатель игры Assassin’s Creed пообещал 500 тысяч евро для Нотр-Дама
Московский Комсомолецвчера в 12:58
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