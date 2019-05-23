Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвиненийLenta.ru вчера в 16:27
Ассанжу грозит до 10 лет обвинения по каждому пункту. Таким образом, журналисту могут присудить 170 лет тюрьмы. О том, что Минюст США хочет завести дело против основателя WikiLeaks на основании закона о шпионаже, стало известно в конце апреля.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия
Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок
Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
Обновлено в 02:27
Политика
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не должны были вторгаться в Ирак
США не должны были вторгаться в Ирак в 2003 году для свержения местного президента Саддама Хусейна и наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Обновлено вчера в 07:12
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Филарет отказался выполнять правила украинского томоса
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что Киев не будет выполнять условия томоса об автокефалии неканонической «Православной церкви Украины».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет
Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Приморье на причале вспыхнуло судно
Возгорание произошло на ремонтируемом судне, находящемся на причале № 7 на улице Судоремонтная.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Jeep Compass Trailhawk получил 9-ступенчатый «автомат»
Дизельная модификация самого доступного Jeep получит долгожданную 9-диапазонную автоматическую трансмиссию.
Обновлено в 00:56
Финансы
Торговая война США и Китая обрушила рынок нефти
Как заявил накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэны, торговые переговоры с США будут продолжены только после того, как администрации Трампа «исправит ошибки».
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе
Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома, сыгравшей цыганку Раду в картине «Табор уходит в небо», выглядеть на 40 лет моложе.
Обновлено в 02:21
Происшествия
«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово
Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Здоровье
Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства
Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона.
Обновлено в 02:21
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено вчера в 12:10