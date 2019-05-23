Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвиненийLenta.ru вчера в 16:27

Ассанжу грозит до 10 лет обвинения по каждому пункту. Таким образом, журналисту могут присудить 170 лет тюрьмы. О том, что Минюст США хочет завести дело против основателя WikiLeaks на основании закона о шпионаже, стало известно в конце апреля.
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Ассанжу предъявили 17 новых обвинений

Газета.Ru02:09

Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США предъявлены новые обвинения

Эхо Москвы02:00

Адвокат заявил, что США открыто обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации

ТАССвчера в 19:56

КЗЖ назвал новые обвинения Ассанжу глобальной угрозой для СМИ

РИА Новости00:31

Комитет защиты журналистов оценил новые обвинения США в адрес Ассанжа

RT на русскомвчера в 22:36

США предъявили Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

РБКвчера в 17:05

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Интерфакс00:46
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Происшествия

Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок

Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
Обновлено в 02:27
Политика

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Трамп заявил, что США не должны были вторгаться в Ирак

США не должны были вторгаться в Ирак в 2003 году для свержения местного президента Саддама Хусейна и наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Обновлено вчера в 07:12
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 14:28
Политика

Филарет отказался выполнять правила украинского томоса

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что Киев не будет выполнять условия томоса об автокефалии неканонической «Православной церкви Украины».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет

Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

В Приморье на причале вспыхнуло судно

Возгорание произошло на ремонтируемом судне, находящемся на причале № 7 на улице Судоремонтная.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Jeep Compass Trailhawk получил 9-ступенчатый «автомат»

Дизельная модификация самого доступного Jeep получит долгожданную 9-диапазонную автоматическую трансмиссию.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Обновлено в 00:57
Финансы

Торговая война США и Китая обрушила рынок нефти

Как заявил накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэны, торговые переговоры с США будут продолжены только после того, как администрации Трампа «исправит ошибки».
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе

Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома, сыгравшей цыганку Раду в картине «Табор уходит в небо», выглядеть на 40 лет моложе.
Обновлено в 02:21
Происшествия

«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово

Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Здоровье

Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства

Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона.
Обновлено в 02:21
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено вчера в 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
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