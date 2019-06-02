Политика
Ассанжу не предъявят обвинений в утечке данных ЦРУNews.ru 11:49
Министерство юстиции США не сможет предъявить обвинения основателю WikiLeaks за его роль в публикации некоторых материалов ЦРУ.
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Минюст США не будет предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинение за публикацию сверхсекретных материалов о хакерских инструментах ЦРУ, получивших название Vault 7, сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.Коммерсантъ13:20
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Происшествия
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Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
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Обновлено в 21:30
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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
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Армия и оружие
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Экономика
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Обновлено в 21:03
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В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте
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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты
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Обновлено в 14:30