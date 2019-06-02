США передумали обвинять Ассанжа в утечке секретных данных ЦРУКомсомольская правда 14:28

с чего всё началось

Министерство юстиции Соединенных Штатов передумало выдвигать обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за его причастность к публикации ряда сверхсекретных данных Центрального разведывательного управления.

Единоборства Уайлдер высказался о поражении Джошуа Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.

Культура В Воронеже стартовал Платоновский фестиваль искусств Актеры балансируют в воздухе на специальных конструкциях, а в это время декорации мрачного условного города и стены домов движутся вместе с ними.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Происшествия Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.

Шоу-бизнес Алексей Ягудин: «Жена меня бережет» В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.

Политика Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.

Происшествия Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.

Происшествия У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Косово открыло два новых фронта Приштина разозлила Москву и бросила вызов Брюсселю Конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Приштины с Россией и Евросоюзом.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

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Гаджеты Huawei сокращает производство смартфонов Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.

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Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.

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Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.