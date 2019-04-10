Политика
Ассанж покинет посольство Эквадора в ближайшие дниРоссийская газета вчера в 08:25
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть выдворен из посольства Эквадора в течение "нескольких дней или даже часов" и экстрадирован в США по обвинению шпионаже, говорится в сообщении организации со ссылкой на источники в эквадорском правительстве.
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Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней
Комсомольская правдавчера в 07:11
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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